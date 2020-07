Računsko sodišče občini Trnovska vas izreklo mnenje s pridržkom

Trnovska vas, 23. julija - Računsko sodišče je v reviziji poslovanja občine Trnovska vas v letu 2018 izreklo mnenje s pridržkom. Med drugim so revidirali pripravo proračuna in njegovo izvrševanje. Pri tem pa je računsko sodišče zaznalo pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov. Občina je že sprejela ustrezne ukrepe, so objavili na računskem sodišču.