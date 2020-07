Vinjen trčil v peško in pobegnil

Sevnica, 22. julija - Sevniški policisti so bili v torek popoldne obveščeni o prometni nesreči s pobegom v Dolenjem Boštanju. Ugotovili so, da je voznik osebnega avtomobila z vzvratnim ogledalom trčil v peško in nadaljeval z vožnjo. Na podlagi opisa vozila so policisti 67-letnega povzročitelja izsledili, v litru izdihanega zraka je imel 0,81 miligramov alkohola.