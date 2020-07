V prvem četrtletju rast javnofinančnega primanjkljaja in dolga v območju evra in EU

Luxembourg, 22. julija - Javnofinančni primanjkljaj in dolg sta se v prvem četrtletju, ko so države začele uvajati ukrepe za zamejitev pandemije covida-19, precej povišala. Primanjkljaj je v območju z evrom dosegel 2,2, v EU pa 2,3 odstotka BDP. Povečal se je tudi dolg, in sicer je v državah z evrom dosegel 86,3 odstotka, v uniji pa 79,5 odstotka, kažejo podatki Eurostata.