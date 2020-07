Svet UKC Ljubljana o letošnjem poslovanju in pandemskem načrtu

Ljubljana, 22. julija - Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana bo na današnji seji obravnaval finančni načrt ter poročilo o poslovanju v prvih petih mesecih in oceno poslovanja do junija, pa tudi pandemski načrt in poročilo o telemedicini v času epidemije covida-19. Člani sveta bodo na mizi imeli še poročilo o razlogih za nastanek predolgih čakalnih dob.