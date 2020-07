Eko krog Vizjaka vabi na spust z raftom po srednji Savi

Ljubljana, 21. julija - V društvu Eko krog so ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka povabili, da se jim v soboto pridruži na spustu z raftom po srednji Savi. Vizjak je namreč, kot je zapisal predsednik Eko kroga Uroš Macerl, dejal, da na srednji Savi "ni hudih naravnih in okoljskih vrednot". Vabijo ga, da to še osebno preveri.