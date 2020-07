Afriška unija na vrhu o največjem afriškem jezu, ki bi lahko sprožil vojno

Johannesburg, 21. julija - Voditelji Afriške unije so bodo danes po napovedih sešli na virtualnem vrhu o jezu Veliki etiopski preporod (Gerd), ki povzroča napetosti v odnosih med Etiopijo, Egiptom in Sudanom in bi lahko botroval vojni. Čas za dogovor se izteka, saj naj bi Etiopija jez že ta mesec začela polniti z vodo.