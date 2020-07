Janša s predsednikom uprave Sandoza med drugim o razmerah glede pandemije

Ljubljana/Bruselj, 20. julija - Predsednik vlade Janez Janša in predsednik uprave farmacevtske družbe Sandoz Richard Saynor sta danes prek videokonference med drugim govorila o razmerah glede pandemije covida-19, predvsem na področju oskrbovalnih verig in zdravil, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje in Leka, ki je del skupine Sandoz.