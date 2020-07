V prvem mesecu unovčenih za 20 milijonov evrov turističnih bonov

Ljubljana, 20. julija - V prvem mesecu uporabe turističnih bonov, od 19. junija do 19. julija, je bilo unovčenih nekaj manj kot 150.000 bonov v skupni vrednosti 20,5 milijona evrov. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je z izvajanjem ukrepa zadovoljen in napoveduje, da bodo do konca poletja pripravili načrt za dodatno spodbujanje gospodarstva.