Nemški turistični sektor počasi okreva

Berlin, 20. julija - Nemški turistični sektor je maja z odpravo omejitev za zamejitev širjenja pandemije covida-19 znova zaživel in počasi okreva, vendar pa so rezultati precej slabši kot lansko leto. Prihodki hotelov in restavracij so bili maja v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji za 65 odstotkov.