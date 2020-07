Raziskava: Za italijanskega slikarja Rafaela usodna zdravniška napaka

Rim, 20. julija - Za italijanskega renesančnega slikarja in arhitekta Rafaela, ki je najverjetneje trpel za pljučnico, naj bi bilo usodno puščanje krvi, je pokazala najnovejša raziskava okoliščin umetnikove smrti. Zdravniška napaka je le še poslabšala njegovo zdravje in ga vodila v prezgodnjo smrt, poroča britanski The Guardian.