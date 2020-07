Mednarodna nagrada za doprinos preventivni znanosti tudi slovenskima strokovnjakoma

Ljubljana, 20. julija - Med prejemniki nagrad ameriškega združenja za raziskave v preventivi sta letos tudi direktor in vodja preventivnih programov na slovenskem Inštitutu za raziskave in razvoj Utrip Matej Košir in Sanela Talić. Prejela bosta mednarodno nagrado za doprinos k preventivni znanosti in raziskovanju, so sporočili z inštituta Utrip.