Požar v katedrali v francoskem Nantesu uničil orgle in vitraže

Nantes, 18. julija - Več deset gasilcev se je danes zjutraj spopadlo s požarom v katedrali sv. Petra in Pavla v mestu Nantes na zahodu Francije. Gasilske enote so na požar v katedrali, ki so jo začeli graditi v 15. stoletju, opozorili malo pred osmo zjutraj. Požar je zdaj pod nadzorom, uničil pa je orgle in vitraže, poročajo tuje tiskovne agencije.