Fitch potrdil bonitetno oceno Slovenije, obeti stabilni

Ljubljana/Frankfurt, 18. julija - Bonitetna hiša Fitch je v petek potrdila dolgoročno oceno slovenskega državnega dolga pri A. Obeti so stabilni. Na finančnem ministrstvu spominjajo, da so tako slovensko bonitetno oceno potrdile vse tri največje svetovne bonitetne agencije in da gre za nov dokaz, da Slovenija kljub težkim okoliščinam ostaja stabilna in zaupanja vredna država.