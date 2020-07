Trgovinski sindikat: SDS, SMC in SAB klonili pod interesi kapitala

Ljubljana, 17. julija - Sindikat delavcev trgovine Slovenije obžaluje prestavitev odločanja o nedeljskem zaprtju trgovin na jesen. "Ta poteza znova kaže resnični obraz parlamentarne demokracije, kjer naj bi veljali interesi ljudstva," so zapisali v sporočilu. SDS, SMC in SAB očitajo, da so "klonili pod interesi kapitala", ki so izsilili podaljšanje obravnave.