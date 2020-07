Po obnovi bo sokolski dom v Radljah ob Dravi postal varstveno delovni center

Radlje ob Dravi, 19. julija - Občina Radlje ob Dravi obnavlja okoli 80 let star sokolski dom, v katerem bodo uredili varstveno delovni center. Z njim bo upravljal Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Okoli pol milijona evrov vredno obnovo izvaja podjetje Ges iz Celja. Po načrtih bo zaključena do letošnje jeseni.