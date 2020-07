Na Veliki planini od danes plačljivo parkiranje

Stahovica, 17. julija - Na Veliki planini z današnjim dnem uvajajo plačljivo parkiranje na označenih parkiriščih od Kranjskega Raka proti Veliki in Mali planini. Kot so sporočili iz družbe Velika planina, parkirnino uvajajo z namenom ohranjanja, razvoja in spodbujanja turizma, saj bodo z urejenim parkiranjem zmanjšali obremenitev okolja in povezane negativne posledice.