Vestagerjeva napoveduje nadaljnja prizadevanja za plačevanje višjih davkov

Bruselj, 16. julija - Evropska komisarka za konkurenčnost Margrethe Vestager je po sredini odločitvi Sodišča EU, ki je razveljavilo zahtevo Applu za plačilo davkov na Irskem, napovedala nadaljnja prizadevanja za to, da bi velika tehnološka podjetja v EU plačevala višje davke. Kot je poudarila, pa so takšna prizadevanja "maraton in ne sprint".