Zavod za gradbeništvo zanika nezakonito izdajanje tehničnih soglasij

Ljubljana, 16. julija - Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) se je danes odzval na sredino novinarsko konferenco več nevladnih organizacij, ki so mu očitale nezakonito izdajanje Slovenskih tehničnih soglasij (STS). Očitke so v zavodu označili za "lažne in zavajajoče" in zatrdili, da se STS izdajajo v skladu z zakonodajo.