Karitas v ponedeljek začenja letovanja socialno ogroženih otrok

Portorož, 19. julija - Od ponedeljka se bodo na slovenski obali začela vsakoletna letovanja Slovenske karitas pod imenom Počitnice biserov za socialno ogrožene otroke in mladostnike. Na letovanjih bo v sedmih tednih sodelovalo 220 otrok in mladostnikov. Poleg tega bodo devet tednov gostili še prek 50 socialno ogroženih družin z otroki, so sporočili iz Slovenske karitas.