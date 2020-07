Rok javne obravnave za medijski trojček podaljšan do 5. septembra

Ljubljana, 15. julija - Rok javne obravnave za predloge novel treh medijskih zakonov je ministrstvo za kulturo podaljšalo do 5. septembra, je razvidno iz objave na e-demokraciji. Predlogi so sprožili precej burne odzive v domači in tuji javnosti - tako zaradi vsebine kot kratkega roka za javno obravnavo.