ZZZS ob polletju s stomilijonsko izgubo in zadolževanjem pri državni zakladnici

Ljubljana, 15. julija - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v prvem polletju letošnjega leta izkazal za 107,7 milijona evrov primanjkljaja. Ker so za pokrivanje ustvarjenega primanjkljaja porabili že vse presežke iz preteklih let in sredstva rezervnega sklada, se za poravnavanje tekočih obveznosti zdaj zadolžujejo pri državni zakladnici.