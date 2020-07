V slovenskih gorah več manj izkušenih in slabše opremljenih planincev

Vogel, 15. julija - Ker so se zaradi pandemije potovanja v druge države in obmorska letovišča zmanjšala, letos gorski reševalci opažajo veliko povečanje obiska slovenskih gora tudi med tistimi, ki sicer gora niso vajeni. Zato so na današnji novinarski konferenci na Voglu ljudi pozvali, naj skrbno izbirajo svoje ture in se nanje dobro pripravijo.