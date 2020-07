V Fotogaleriji Stolp razstava portretov Aleša Gregoriča

Maribor, 15. julija - V mariborski Fotogaleriji Stolp na Židovski ulici bodo drevi odprli razstavo portretov ljubljanskega fotografa Aleša Gregoriča, ki so nastali od začetka tega tisočletja do danes. Značilnost njegovih portretov so neizprosne in strogo ekspresivne podobe, ki jih v nekaterih delih še dodatno poudarja uporaba črno bele barvne sheme.