Inšpektorji uničili skoraj 421 kilogramov sadja in zelenjave

Ljubljana, 15. julija - Inšpektorji za hrano so od sredine maja do sredine julija v nadzoru nad sledljivostjo in označevanjem sadja in zelenjave na stojnicah izvedli 292 pregledov in pregledali 235 zavezancev. Največ neskladnosti so ugotovili pri splošni označenosti sadja in zelenjave. Odvzeli in uničili so 420,8 kilogramov sadja in zelenjave.