Začenja se sanacija plazu in ceste proti vasi Prihodi in Planini pod Golico

Jesenice, 15. julija - Izbrani izvajalec del bo danes pod naseljem Prihodi na območju jeseniške občine začel sanacijo plazu in ceste, ki vodi naprej v Planino pod Golico. Cesta je zaradi plazu v dolžini približno 75 metrov vidno poškodovana in posedena do 20 centimetrov, zato sta vožnja po njej in zimsko pluženje otežena.