Čebelarska zveza poziva k zagotavljanju cvetočih rastlin na zelenih površinah

Lukovica, 14. julija - Čebelarska zveza Slovenije je na vse občine poslala poziv, v katerem jih spodbuja, naj zelenice ob poteh, parkih in drugod kosijo pozno in tako rastlinam pustijo čas zacveteti. "To bi pomagalo tako čebelam kot divjim opraševalcem, saj bi na teh cvetovih dobile vsaj nekaj hrane v obliki nektarja in cvetnega prahu," so poudarili.