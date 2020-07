Slovenija in Hrvaška potrdili revizijo programa odlaganja radioaktivnih odpadkov

Ljubljana, 14. julija - Slovenski in hrvaški pristojni minister Jernej Vrtovec in Tomislav Ćorić sta v Zagrebu vodila zasedanje meddržavne komisije za izvajanje pogodbe med vladama držav o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v krško nuklearko. Strani sta potrdili reviziji programov razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov.