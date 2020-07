Ministrica za pravosodje s predsednikom sindikata državnih organov tudi o stanju v zaporih

Ljubljana, 14. julija - Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič se je danes srečala s predsednikom Sindikata državnih organov Slovenije Frančiškom Verkom. Med drugim sta govorila o stanju v zaporih, položaju in vlogi pravosodnih policistov in njihovih dodatnih poklicnih kompetencah ter o ustanovitvi pravosodne akademije, so sporočili na spletni strani ministrstva.