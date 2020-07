Evropske borze začele s padcem

Frankfurt/Pariz/London, 14. julija - Delniški indeksi na evropskih borzah so v začetnem delu današnjega trgovanja v rdečem. Tako se nadaljuje negativen trend z ameriških in azijskih borz, ki je posledica bojazni zaradi širjenja novega koronavirusa in ponovnega uvajanja omejitvenih ukrepov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.