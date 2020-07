V Vžigalici razstava o možnostih ustvarjanja v času tehnološkega napredka

Ljubljana, 14. julija - V galeriji Vžigalica bodo ob 19. uri odprli razstavo A dela?, ki bo predstavila novejše produkcije transdisciplinarne raziskovalne in razvojne platforme ZKM Hertz-Lab iz nemškega Karlsruheja. Sodelujoči umetniki in raziskovalci se osredotočajo na možnosti ustvarjanja v času pospešenega tehnološkega napredka in digitalizacije.