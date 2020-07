V Bolgariji že več dni potekajo množični protivladni protesti

Sofija, 14. julija - V Bolgariji so v ponedeljek zvečer peti dan zapored potekali protivladni protesti, na katerih se je zbralo na tisoče protestnikov. Ti so zahtevali odstop konservativne, nacionalistične vlade pod vodstvom Bojka Borisova. Na protestih v prestolnici Sofija so zahtevali tudi odstop generalnega tožilca in notranjega ministra Mladena Marinova.