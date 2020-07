Trump je Stonu poleg zapora odpisal tudi denarno kazen in pogojni odpust

Washington, 14. julija - Dokumenti ameriškega pravosodnega ministrstva o odpravi zaporne kazni zavezniku predsednika ZDA Rogerju Stonu, ki so bili objavljeni na zahtevo zvezne sodnice, kažejo, da je Donald Trump prijatelju iz New Yorka poleg treh let in štirih mesecev zapora odpisal tudi 20.000 dolarjev denarne kazni ter dve leti pogojnega odpusta po odsluženi kazni.