Evropsko združenje tiskovnih agencij poziva k nesprejetju predlaganih sprememb zakona o STA

Ljubljana, 13. julija - Evropsko združenje tiskovnih agencij je na predsednike republike, vlade in državnega zbora Boruta Pahorja, Janeza Janšo in Igorja Zorčiča naslovilo pismo, v katerem opozarja na negativne posledice predlaganih sprememb zakona o STA za ugled in posledično poslovanje Slovenske tiskovne agencije. Zato pristojne pozivajo, naj od take namere odstopijo.