Na Hrvaškem 1400 evrov kazni vinjeni slovenski voznici

Zagreb/Reka, 13. julija - Hrvaški policisti so v nedeljo v Omišlju na otoku Krku ustavili 41-letno slovensko državljanko med nepravilnim prehitevanjem kolone vozil. Slovenka ni imela vozniškega dovoljenja in je žalila policiste, izmerili pa so ji nekaj manj kot 2,1 promila alkohola v krvi. Sodnik za prekrške ji je prisodil 10.600 kun (1400 evrov) kazni.