Miha Brodnik z remiksom Stereopoetica zmagal na natečaju Jean-Michela Jarra

Ljubljana, 13. julija - Miha Brodnik je s skladbo Stereopoetica zmagal na natečaju Jean-Michela Jarra, so sporočili iz agencije za komuniciranje in odnose z javnostmi Impress. Očeta elektronske glasbe in svojega vzornika, ki je iskal najboljši remix svoje stvaritve EoN, je prepričal med več kot 300 prijavljenimi avtorji z vsega sveta.