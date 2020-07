Hrvaška policija po ropu Slovenke opozarja na tatove na plažah

Zagreb/Pulj, 13. julija - Hrvaški policisti iščejo neznanega storilca, ki naj bi v soboto popoldne na plaži Valkane v Pulju iz torbe 21-letne slovenske državljanke odtujil denarnico z gotovino, osebnimi dokumenti in bančnimi karticami ter mobilni telefon. Pozvali so državljane in turiste, naj bodo bolj previdni ter naj na plažo ne nosijo dragocenosti.