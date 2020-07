Pogrešana Mila Erdeljič iz Ankarana

Ljubljana, 13. julija - Svojci pogrešajo 57-letno Milo Erdeljič iz Ankarana. Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov, suhe postave, daljših svetlih las. Oblečena je bila v kavbojke in sivo jakno, okoli vratu je imela šal, obuta je bila v natikače v beli barvi. Na zadnje so jo videli na območju Ljubljane, bila je peš, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.