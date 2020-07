Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 12. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste na cesti Valeta-Jagodje nastaja zastoj. Do 21. ure, na primorskih cestah do 22. ure, velja omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol. Do 24. ure je zaradi prireditve v Stari Fužini zaprta cesta Jereka-Jezero.