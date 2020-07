Pogrešani Ivan Šlibar z Naklega

Kranj, 12. julija - Svojci pogrešajo 84-letnega Ivana Šlibarja z Naklega, so sporočili s kranjske policijske uprave. Danes zjutraj je bil v centru Ljubljane in se ni vrnil domov. Oblečen je bil je sivo srajco z dolgimi rokavi in črtami ter v sive hlače. Imel je manjši svetlo moder nahrbtnik. Visok je okoli 180 centimetrov in ima krajšo brado.