Legia poljski nogometni prvak

Varšava, 11. julija - Nogometaši Legie iz Varšave so osvojili naslov državnega prvaka za sezono 2019/20. Do odločilne prednosti pred tekmeci so prišli danes, ko so v 35. krogu premagali Cracovio iz Krakova z 2:0. Legia ima zdaj 11 točk prednosti pred lanskimi prvaki, ekipo Piast Gliwice, ter Lechom iz Poznanja, do konca pa so še trije krogi.