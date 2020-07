Na mejnih prehodih s Hrvaško še naprej gneča, ponekod po državi promet ovirajo nevihte

Ljubljana, 11. julija - Z mejnih prehodov s Hrvaško že ves dan poročajo o gneči. Najdlje se čaka na Dragonji in Sečovljah, nastali so daljši zastoji. Na cesti Šmarje-Dragonja je kolona vozil dolga sedem kilometrov, na cesti od Lucije do Sečovelj pa pet. Medtem pa ponekod v severozahodnem delu države promet ovirajo nevihte.