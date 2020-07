Elon Musk na lestvici najbogatejših Zemljanov prehitel Warrena Buffetta

New York, 11. julija - Ustanovitelj in lastnik ameriške Tesle Elon Musk je v petek na lestvici najbogatejših Zemljanov Bloomberg Billionaires Index prehitel legendarnega vlagatelja Warrena Buffetta. Medtem ko je vrednost delnic Tesle porasla do rekorda, je Buffett svojo vrednost zmanjšal tudi z dobrodelnostjo. Musk je trenutno na sedmem mestu lestvice.