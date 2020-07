Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 7.)

Ljubljana, 10. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju slovenskega in hrvaškega premierja Janeza Janše in Andreja Plenkovića ter o 17 potrjenih okužbah z novim koronavirusom. Poročale so tudi o ponedeljkovem srečanju predsednika Boruta Pahorja z italijanskim kolegom Sergiom Mattarello in o uvedbi nove mobilne aplikacije za sledenje okužb.