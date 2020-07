Evropski parlament o okrevanju kulture po pandemiji

pripravila Maja Čehovin Korsika

Bruselj, 15. julija - Evropski poslanci so v petek na pobudo skupine Renew na plenarnem zasedanju spregovorili o okrevanju kulture po pandemiji. Pripravili so tudi dokument, v katerem izpostavljajo potrebo po zadostni in dostopni finančni pomoči kulturi, predlagajo korake za oživitev evropskega turizma in pozivajo k celoviti evropski kulturni politiki.