Nekdanji južnokorejski predsednici zaporno kazen znižali za 10 let

Seul, 10. julija - Sodišče v Seulu je danes zaporno kazen za nekdanjo južnokorejsko predsednico Park Geun-hye, na katero je bila obsojena zaradi korupcije, znižalo za 10 let. Vse skupaj bo morala v zaporu preživeti 22 let. To naj bi bila dokončna sodba v korupcijskem primeru, ki jo je odnesel s položaja.