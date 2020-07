Začetek priprave strategije razvoja kapitalskega trga

Ljubljana, 10. julija - Družbi Pricewaterhousecoopers in BTA Consulting sta v sodelovanju z Evropsko komisijo ter udeležbo ATVP in ministrstva za finance začeli izvajati projekt krepitve in razvoja kapitalskega trga v Sloveniji. Ta se bo predvidoma zaključil aprila prihodnje leto, ko bosta izvajalca pripravila petletno strategijo razvoja tega trga.