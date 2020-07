V Mali galeriji Banke Slovenije razstava Urbano tkanje

Ljubljana, 10. julija - V Mali galeriji Banke Slovenije so v sodelovanju z oddelkom za oblikovanje tekstilij in oblačil Naravoslovnotehniške fakultete pripravili razstavo z naslovom Urbano tkanje. Študentom je s preoblikovanjem galerijskega prostora uspelo ustvariti pretkana drevesa, ki subtilno naseljujejo prostor in vabijo obiskovalca v navidezni gozd.