Sindikat nemških nogometašev: najboljši je Lewandowski

München, 9. julija - Poljskega reprezentanta in napadalca Bayerna Roberta Lewandowskega je Sindikat nemških nogometašev (VDV) še četrtič razglasil za najboljšega nogometaša v Nemčiji v sezoni 2019/20. Nogometaši prvih štirih nogometnih lig in drugi člani sindikata so Poljaku, s 34 goli najboljšemu strelcu nemške elitne lige, namenili 40,2 odstotka glasov.