Botanični vrt 210 let varuh biodiverzitete

Ljubljana, 9. julija - Ljubljanski botanični vrt bo kmalu praznoval jubilejnih 210 let obstoja. Vrt se ponaša s 5000 različnih rastlinskih vrst iz Slovenije in sveta. Njegova raziskovalna rastlinska zbirka zajema več kot 20.000 enot. Pred bližajočim jubilejem so danes predstavili tudi novo knjigo o tropskih rastlinah, posvečeno 10. obletnici tropskega rastlinjaka.