Z Nahtigalovo korporacijo začetek Grossmannovega festivala v Ormožu

Ormož, 10. julija - S projekcijo filma Korporacija Mateja Nahtigala se bo drevi na prizorišču kina na prostem v Ormožu začel 16. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. Skupno bodo prikazali 28 celovečercev, 30 kratkih filmov in sedem glasbenih dokumentarcev iz 27 držav. V Ormožu bo festival potekal do nedelje, od 14. do 18. julija pa bo naselil še Ljutomer.